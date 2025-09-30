Tutuklu Esin Cumhuriyet’e konuştu

Üniversite ise hem bu iddiaları yalanladı, hem de Esin’e bir ay ek süre verdi.

Cumhuriyet’e konuşan Esin ise tezinin alınmamasına şaşırmadığını, aksine bu kararı beklediğini belirtirken “Okulun işleyişine, teamüllere tümüyle aykırı bir muamele ile karşı karşıya olduğumun farkındayım” dedi.

‘KEYFİ TUTUM’

Üniversitenin gerçekleri büyük ölçüde çarpıttığını belirten Esin’in avukatı Handenur Dayıcı ise “Öncelikle ‘tezi teslim etme konusunda vekâlet’ ve ‘usulüne uygun vekâletname’ ibareleri zaten baştan beri vurguladığımız hukuksuz tutuma işaret ediyor” dedi. Üniversitenin kendi yönetmeliğinde tezin alınmamasına ilişkin bir hüküm bulunmadığını belirten Dayıcı, “Bu sebeple tezin teslimine yetkili kişi veya usulüne uygun vekâletname ifadeleri herhangi bir hukuki dayanağı olmayan keyfi tutumun sonucu” ifadelerini kullandı. Aynı enstitüde bir yıl önce yüksek lisansını tamamlayan siyasi danışman Alper Kara ise “Esin’in tez teslim sürecinde yaşatılanlar kötücül bir aklın ürünüdür” dedi.