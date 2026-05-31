Tutuklu gazeteci İsmail Arı, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: ‘Kendisi hakkındaki olumsuz haberleri asla okuyup takip etmediğini söyledi’

Tutuklu gazeteci İsmail Arı, cezaevinden BirGün'e gönderdiği mektupta CHP'de yaşanan son gelişmelere ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Arı, gardiyanların kendisini bir gün “bakanlık görüşü” diyerek ziyaret odasına çağırdığını, kısa süre sonra karşısında Kemal Kılıçdaroğlu’nu gördüğünü aktardı. Daha önce Kılıçdaroğlu ile yalnızca iki kez telefon görüşmesi yaptığını belirten Arı, yüz yüze karşılaşmanın kendisi için sürpriz olduğunu ifade etti.

'MUTLAK BUTLANI KABUL EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ’

Arı, görüşmede Kılıçdaroğlu’nun CHP kurultayına ilişkin değerlendirmelerinin dikkatini çektiğini belirterek, “Bir ay önce mutlak butlanı kabul edeceğini açıkça bana söyleyen Kılıçdaroğlu’nun anlattıklarından anladığım şu: ‘Kurultay satın alındı’ diyerek kurultayı kaybetmeyi hiç beklemediğini ve bu yenilgiyi hâlâ sindiremediğini anladım” ifadelerini kullandı.

Arı, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında yapılan olumsuz değerlendirmeleri ise takip etmediğini söylediğini aktardı.

"HAYATIMDA BU KADAR ÇOK ŞAŞIRDIĞIM KAÇ GÜNÜM OLDU BİLMİYORUM"

İsmail Arı'nın mektubunda Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin aktardığı bölümler şöyle:

"Bir ay önce mutlak butlanı kabul edeceğini açıkça bana söyleyen Kılıçdaroğlu’nun anlattıklarından anladığım şu: "Kurultay satın alındı" diyerek kurultayı kaybetmeyi hiç beklemediğini ve bu yenilgiyi hâlâ sindiremediğini anladım. Yıllarca milletvekilliği, belediye başkanlığı yaptırdığı isimleri "hırsızlıkla" suçlayıp kendisi hakkındaki "olumsuz" değerlendirmeler içeren haberleri "asla okuyup takip etmediğini" söylüyor.

Hayatımda bu kadar çok şaşırdığım kaç günüm oldu bilmiyorum. Hatta uzun bir süre şaşkınlığımı, üzüntümü atlatamadım. Ve bir süre sonra da CHP Genel Merkezi’nde yaşanan demokrasi ayıbını, Kılıçdaroğlu’nun sebep olduklarını cezaevinde anbean takip ettim. Ülkesini ve halkını çok sevdiğini iddia eden bir politikacı; ülkesine, halkına bu kötülüğü neden yapar?"