Tutuklu gençler için sosyal medyada eylem: Saat 21.00'da seslerine ses olmaya çağırıyoruz
Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması sonrası düzenlenen eylemlerde tutuklanan gençler için yurttaşlar bugün saat 21.00'da #ÇocuklarımızıSerbestBırakın etiketiyle sesini duyuracak.
Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması sonrası düzenlenen eylemlerde tutuklanan gençler için sosyal medya eylemi çağrısı yapıldı.
Tutuklu gençlerin sesini duyurmak isteyen Anne Baba Dayanışma Ağı isimli X hesabı bugün saat 21.00'da #ÇocuklarımızıSerbestBırakın etiketiyle tutuklu öğrencilere ses olmaya çağırdı.
''SESLERİNE SES OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ''
Anne Baba Dayanışma Ağı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Herkesi bu akşam (31 Mart 2025 Pazartesi) saat 21:00’da #ÇocuklarımızıSerbestBırakın etiketi ile çocuklarımızın sesine ses olmaya çağırıyoruz.''
Herkesi bu akşam (31 Mart 2025 Pazartesi) saat 21:00’da #ÇocuklarımızıSerbestBırakın etiketi ile çocuklarımızın sesine ses olmaya çağırıyoruz.— Anne Baba Dayanışma Ağı (@annebabadayanis) March 31, 2025
Etiketler: #İBB başkanı #tutuklu #İmamoğlu
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