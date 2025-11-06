Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğlu Emniyet’te ifade verdi: ‘Artık ailesi de hedef alınıyor’

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, İBB’ye yönelik “mali soruşturma” kapsamında ifade vermek için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeydi.

Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, soruşturma kapsamında “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Başsavcılığın talimatı üzerine Emniyet’e giden dede ve toruna İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve aile dostları eşlik ederken ifade işlemi bir saat 10 dakika sürdü.

İlk olarak ifadesi alınan Selim İmamoğlu’na Hırvatistan’da sahibi olduğu Tectum Investment adlı firma soruldu. İnşaat alanında faaliyet gösteren firmanın sahibi olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Üniversiteden mezun olduğum dönemde 40 yıllık aile inşaat şirket geleneğimizi okulumun da verdiği vizyon ile uluslararası alana taşıma amaçlı uzun bir süre Hırvatistan’a gidip geldim ve araştırmalar sonucunda ailemle verdiğimiz ortak bir kanaatte Hırvatistan’da bir şirket kurup bir inşaat projesine yatırımcı olmaya karar verdim” diye konuştu.

RAPOR HATALI ÇIKTI

Öte yandan Selim İmamoğlu’na ayrıca, dedesi Hasan İmamoğlu ve annesi Dilek Kaya İmamoğlu’ndan gelen ve Hırvatistan’daki şirketine aktardığı para da soruldu. Söz konusu para, haziran ayında hazırlanan MASAK raporuna yansımıştı. Ancak Selim İmamoğlu’na ifade işleminde, raporda belirtilen miktarın hatalı olduğu ve İmamoğlu’na ailesinden gelen paranın iki katı olarak rapora yazıldığının başsavcılığın yaptığı araştırmayla doğrulandığı belirtildi.

Raporda hata olduğunu ve tek bir işlemin iki kez yazıldığını ise ilk olarak Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan dile getirmiş, kısa süre sonra ise tutuklanmıştı.

Selim İmamoğlu da ifadesinde konu hakkında “Benim de belirttiğim gibi çift işlem konusu savcılığın yaptığı incelemeyle örtüşmektedir. Bu yanlışın düzeltilmesini talep ediyorum. Bunun bir suç olduğu ve suç geliri olduğu iddiasını kabul etmiyorum” beyanında bulundu. Selim İmamoğlu, herhangi bir suçlamayı kabul etmediğini belirterek ifadesini şöyle sonlandırdı: “Ben iyi bir üniversiteden mezun olmuş ve şuan halihazırda İstanbul Teknik Üniversitesinde fizik mühendisliği alanında kuantum teknolojileri üzerine yüksek lisans yapan kendini bilime adamış bir Türk genciyim. Aynı zamanda şükürler olsun ki çok uzun yıllardır ticaretle uğraşan ve bu işini hakkıyla yapan bir ailem vardır. Bu birikimi hem ailemin hem de Türkiye Cumhuriyeti devletinin bana verdiği eğitim ve vizyonla uluslararası alana taşımak benim en büyük hakkımdır. Bu konuyla alakalı benim ve ailemin ilişkilendirildiği en ufak bir suçlamayı bile kabul etmiyorum.”

‘HUSUMET GÖRÜLÜYOR’

Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun avukatı İsmail Emre Telci, ifade sonrası açıklamada bulundu. Telci, “Belli ki bu soruşturmada, Ekrem İmamoğlu’ndan ziyade artık ailesi de hedef alınmaktadır. Ailesine karşı da bir husumet görülmektedir. Bu dosyaya ek olarak da bir de husumet eklendiğini görmüş bulunmaktayız. Ama nihayetinde biz bu işin sonunda herkesin dosya içerisinde temsil etmiş olduğumuz herkesin aklanacağını biliyoruz” dedi.