Tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, Silivri'den uyardı: 'Askeri alanlar bir bir rant odaklı imara açılıyor!'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 19 Mart operasyonu kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’daki askeri alanların rant odaklı projelere açıldığını belirterek uyarılarda bulundu.

Kaçak yapılaşma ve ranta karşı verdiği mücadele ile tanınan Akgün paylaşımında bir videoya da yer verdi.

Akgün’un paylaşımı şöyle:

“'Yeşil kalacak, çok gerekirse kamusal fayda için düzenlenecek' denilerek statüsü değiştirilen askeri alanlar, korktuğumuz ve tahmin ettiğimiz gibi bir bir rant odaklı imara açılıyor. İstanbul’daki askeri alanların yakın dönem hikayesini özetleyen bu video; büyük bir kısmı lüks konut olarak yapılan, İstanbul’a -şimdilik- ilave 700 bin nüfus getiren, İstanbul’un yeşil alanlarını, potansiyel deprem toplanma alanlarını ortadan kaldıran projeleri gözler önüne seriyor. İbretlik, can yakıcı bir gidişatı anlatan bu videoyu izlemenizi ve mümkün olduğunca çok kişiye izletmenizi isterim. Daha fazla kayba uğramamak için tüm İstanbul, tüm Türkiye, buna ‘dur’ diyelim.”

“Yeşil kalacak, çok gerekirse kamusal fayda için düzenlenecek” denilerek statüsü değiştirilen askeri alanlar, korktuğumuz ve tahmin ettiğimiz gibi bir bir rant odaklı imara açılıyor.



İstanbul’daki askeri alanların yakın dönem hikayesini özetleyen bu video;

•⁠ ⁠Büyük bir… pic.twitter.com/OE3Q4PMfcD — Gürkan Akgün (@akgungurkan) July 14, 2025

“PLANLAR YEŞİL ALAN DİYORDU, UYGULAMA LÜKS KONUT OLDU”

Akgün’ün paylaşımında yer verdiği videoda, 2009 tarihli İstanbul Çevre Düzeni Planı’na atıfla askeri alanların “kentin nefes alabildiği büyük açık alanlar” olduğu vurgulandı.

Planda, bu alanların askeri statüden çıkarılması halinde sosyal ve teknik altyapı ihtiyacına dönük kamusal kullanımlar için değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Videodaki bilgilere göre, ancak bu plana ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “askeri alanların hepsi yeşil alan olacak” yönündeki açıklamasına rağmen son 19 yılda askeri alanların yüzde 41’inin statüsü değiştirildi, bunların da yüzde 90’ı imara açıldı.

“19 YILDA 700 BİN KİŞİLİK NÜFUS ARTIŞI GETİRECEK PROJELER BAŞLADI”

2006 yılında İstanbul’da 171 bin 998 hektar askeri alan ve 111 bin 307 hektar askeri güvenlik bölgesi bulunurken, 2025’e kadar bu alanların büyük bölümü lüks konut projelerine dönüştü. İmara açılan eski askeri alanlardan öne çıkan bazı projeler şöyle:

Çekmeköy Şehit Onbaşı Azim Önder Kışlası: 3 bin 346 konutluk lüks proje

Maslak 3. Kolordu Komutanlığı: 5 bin 259 konutluk proje

Zekeriyaköy Füze Üssü: 1.158 konut

Zeytinburnu Tank Bakım Atölyesi: 1.673 konut

Beşiktaş Jandarma Dikimevi: 166 konut

Zeytinburnu Askeri Lojmanı: 542 konut

Videoda, İstanbul’un yeşil alanları ve deprem toplanma alanları olarak planlanan bu bölgelerin büyük bölümünün artık özel mülkiyet ve yüksek katlı yapılarla dolduğu, kente yeni bir 700 bin kişilik nüfus yükü ekleneceği belirtiliyor.