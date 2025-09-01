Tutuklu İnan Güney’den 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı: ‘Tüm dünya zalimlere susarken…’

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne ilişkin bir mesaj yayımladı. Hücresinden kaleme aldığı mesajda Güney, “Filistinli çocuklar katledilirken, Gazze açlıktan kırılırken, neyi kutlayacağız?” diye sordu.

Güney’in kaleme aldığı mesaj şöyle:

“Hücremdeyim.

Televizyonlarda Dünya Barış Günü “kutlanıyor”.

Filistinli çocuklar katledilirken,

Gazze açlıktan kırılırken,

Tüm dünya zalimlere susarken,

İnsani yardım gemileri bile engellenirken,

Evlatlarını toprağa verenler gözyaşı kurumamışken,

Masum canlar, can çekişirken…

Neyi kutlayacağız?

Barış türküleri tüm yurdumuz ve dünyada yeniden söylendiğinde,

Öyle bir kutlayacağız ki Barış Günü’nü.

Tüm dünya ve en çok da Ortadoğu, mutluluktan ağlayacak bu sefer.

İnan Güney

Silivri