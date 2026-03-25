Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den mektup: 'Örgüte güvenim ve inancım tamdır'

Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Silivri Cezaevi’nden partililerine mektup gönderdi.

Günel’in mektubunu, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda kurulan Adalet ve Dayanışma Çadırı'nda CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek okudu.

Ömer Günel, mektubunda, genel seçimlerin önemine değindi.

Başkan Günel, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli İlçe Başkanım;

Birlik ve dirlik içinde ayrışmadan, bölünmeden, Cumhuriyet Halk Partili olmanın ahlak, vefa ve sadakatiyle 23.03.2026 tarihinde Belediye Başkan Vekili olarak yol arkadaşımız Av. Tahsin Demirtaş’ın seçildiğini gururla öğrendim. Bu süreçte örgütün tüm üyelerini, Kuşadası ve Aydın Belediye Meclisinde Meclis Üyelerimizi bir arada tutmak ve en önemlisi sahada ilk genel seçimlere fedakarca hazırlanma yük ve sorumluluğu sırtınızdadır. Ancak, gerek tecrübeniz gerekse azim ve kararlılığınız ve örgütte görev almış tüm arkadaşlarımızın desteği ile bu süreci eksiksiz yürüteceğinize olan güvenim ve inancım tamdır. Sayın Başkanım, hiç ara vermeden çok çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak zorundayız. Yaşadıklarımız gösteriyor ki; hiç kimse artık hukuki güvenlik içinde değildir. ‘Demokratik, Laik, Hukuk Devleti’ tanımının içi boşaltılmış, güçlünün hukukunun işlediği kabul edilemez bir sürece girilmiştir. Ben sizlerin varlığını ve inancını bilerek çok iyiyim. Siz güçlü, inançlı ve çalışkan olursanız daha da iyi olacağım ve birlikte güzel günlere kavuşacağız. Tüm yol arkadaşlarıma selam ve sevgi ile.”

GÜRBİLEK: “SENİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek de Başkan Ömer Günel’in mektubunu okuduktan sonra bir açıklama yaptı.

Başkan Ömer Günel’in özgürlüğüne kavuşana kadar Adalet ve Dayanışma Çadırını terk etmeyeceklerini belirten Gürbilek, “Her zaman yanındayız sevgili Başkanım. Seni asla yalnız bırakmayacağız. Bunu herkes bilsin. Pazar günü saat 14.00’te Kuşadası’na Ömer Günel’e destek olmak için Genel Başkanımız Özgür Özel gelecek. Tüm Kuşadalıları İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na bekliyoruz” diye konuştu.