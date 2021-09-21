Tutuklu ve hükümlünün cenazeye katılması için cezaevi yönetiminin önerisi gerekecek

21 Eylül 2021 Salı, 09:47

Tutuklu ve hükümlüler; birinci ve ikinci derece kan bağı olan yakınlarının cenazesine cezaevi amirinin önerisi, cumhuriyet savcısının onayıyla katılabilecek ve iki gün izinli sayılacak.

Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Adalet ve İçişleri bakanlıklarının görev alanına giren yönetmelikte yapılan değişiklikle tutuklu ve hükümlülerin yakınlarının cenazesine katılma koşulları yeniden düzenlendi.

Yönetmelikte, tutuklu ve hükümlünün yakınlarının cenazesine katılması için gereken izinlerde cezaevi yönetimine yetki verildi. Yeni düzenlemeye göre “soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tutuklulara; ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü hâlinde, ceza infaz kurumu en üst amirinin önerisi ve cumhuriyet başsavcılığının onayı ile yol süresi hariç iki güne kadar cenazeye katılması amacıyla izin verilebilecek.”

Yönetmelikte tutuklu ve hükümlüler ile yüksek güvenlikli cezaevlerinde kalanların hastanede yatan yakınlarını ziyaret edebilme koşulları da düzenlendi. Hastane izinleri iki defaya çıkarıldı.

Yönetmelik düzenlemesi şöyle:

“Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar hariç, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda bulunanlar da dâhil olmak üzere, güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tehlikeli olmayan hükümlülere; ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasının yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda, cumhuriyet başsavcısının onayıyla her bir yakını için toplam iki defaya mahsus olmak üzere, yol süresi hariç bir güne kadar hasta ziyareti için izin verilebilir.

Soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tutuklulara; ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasının yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda, soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde ilgili hâkim veya mahkeme tarafından her bir yakını için toplam iki defaya mahsus olmak üzere, yol süresi hariç bir güne kadar hasta ziyareti için izin verilebilir.”

Cenazeye ve hastaneye gidecek tutuklu ve hükümlüler kapalı cezaevinde kalıyorsa “dış güvenlik görevlisi” refakatinde izne çıkabilecek, açık cezaevi ve çocuk eğitim evlerinde kalanlar için bu şart aranmayacak.