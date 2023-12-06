Tutukluların itirazı reddedildi: Fly Butik davasında noter kavgası

Yayınlanma: 06.12.2023 - 15:19

Güncelleme: 06.12.2023 - 15:19

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Fly Butik Residence projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin, sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettiği yurttaşları darbettikleri ve siteden çıkarttıkları ortaya çıkmıştı. Uçarlar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uçar, “Fly Butik Residence” adlı projeye silahlı bir çetenin çöktüğünü ve bu çetenin müşterilerini dolandırdığını öne sürmüştü. Fly Butik Residence ve 2 sitenin yönetiminin silahlı bir çete tarafından ele geçirildiği iddialarının ardından yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cumhuriyet'in ulaştığı bilgilere göre dosyada tutuklu olan 26 şüpheli için tutukluluklarına 3. kez itiraz edildi.



TUTUKLULUĞUN DEVAMINA...

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ara kararda, şüpheli, Abdulsemet Kızılağaç, Alpay Güngör, Atilla Güneş, Bahadır Kıraç, Bayram Kaba, Çetin Başkan Şimşek, Emre Şen, Emrullah Demir, Erkan Kaan, Eyyüp Bozkurt, Fatih Çetinkaya, Fikriye Çağla Öztürk, Furkan Semih Dere, Hüseyin Coşkun, İbrahim Şahin, Kahraman Özçelik, Kemal Kızılkaya, Mehmet Özçelik, Mehmet Nuri Balıkcı, Mevlüt Kerpiç, Murat Doğan, Nihat Akyüz, Salım Sarlı, Şaban Akdoğan, Tuncay Altın, Yalçın Özçelik’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

NOTER SORUMLU TUTULDU

Ayrıca 590 sayfalık iddianamede adı geçen 86 şüpheli arasında noter, polisler ve örgüt üyeleri de bulunuyordu. İddianamede adı bulunan tutuklu Fikriye Çağla Öztürk için de tahliye talebinde bulunuldu.

Noter katibi olan Öztürk hakkında avukatı tarafından bulunulan itirazda, “Suç delili kabul edilen sosyal medya paylaşımlarında asıl sorumlu şahsın Büyükçekmece 20. Noteri Ayhan Gültekin olduğu belirtilmesine rağmen Ayhan Gültekin hakkında hiçbir yasal işlem başlatılmamıştır” ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Öztürk adına yapılan itiraz da reddedildi.