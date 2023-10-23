Fly Butik Rezidans'ta sahte satış yapılarak mağdur edilen yurttaşlar konuştu: Ev değil başa bela aldık

Yayınlanma: 23.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.10.2023 - 03:00

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Fly Butik Rezidans projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin, sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettiği yurttaşları darp ettikleri ve siteden çıkardıkları ortaya çıkmıştı. Savcılık tarafından 590 sayfalık iddianame hazırlanırken önümüzdeki şubat ayında Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dört gün duruşma görülecek.

‘EV DEĞİL BAŞA BELA ALDIK’



İddianamede 86 kişinin adı şüpheli olarak geçerken Cumhuriyet konut almak isterken dolandırılan mağdurlarla konuştu.

Ev almak isterken dolandırılan İran asıllı Navıd Khalılı Dızajı, “Bu olaya 2019’da karıştım. Ev aldım ama aslında kendimize bela aldık. Mesela başta bana evi Fatih Dere isimli bir kişi sattı. Ondan sonra her gün yönetim değişiyordu. Yönetimde farklı kişiler geliyordu. Yönetim değiştiği zaman bizden ekstradan para talep ediyorlardı. Vermediğimiz zaman zaten daireleri bizden alıyorlardı” dedi.

Silahla tehdit edildiğini öne süren Dızajı, “Silah bile kullandılar. 2019’da daireleri bize teslim ettiler ama 2020’de bizi dışarı attılar. Bu senenin üçüncü ayına kadar bu kişilere hiç kimse dokunmadı. Tam iki sene bunlara kimse dokunmadı. Mesela ben Fatih Dere ve Abdulsamet Kızılağaç’tan dairemi aldım. Bunlar daireyi bize teslim ettikten sonra gittiler, başkaları geldi. Onlar kişiler de bizi dışarıya attı. Abdülsamet’e sorduğumuz zaman ‘bizimle bir alakası yok’ diyordu. Öyle bir şey olur mu? Bu kişilerin hepsinin birbiriyle alakası vardı” diye konuştu.

‘SİLAHLARI VARDI’

Çete üyelerinin uyuşturucu kullandığına şahit olduğunu belirten Dızajı, “Çete üyelerinin yanına gittiğimizde uyuşturucu kullanıyorlardı. Bir de silahları da vardı. Ben oraya gittiğim zaman bu kişiler beni tehdit ettiler. Zaten uyuşturucuyu herkes biliyor, kullanıyorlardı” ifadelerini kullandı.