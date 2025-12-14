Tutukluluğunun 9. ayı... Mehmet Murat Çalık: İddialar tek tek çökecek

Tutuklanmasının ardından cezaevinde ağır sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmeyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya hesabından tutuklama gerekçesi olarak gösterilen iddialara yanıt verdi.

Çalık, "Attığım her imzada, harcanan her kamu kaynağında ve aldığım her kararda; kendi menfaatimi değil, kamu vicdanını esas aldım" ifadelerini kullandı.

"NE GÖREVİMDEN NE ATTIĞIM İMZALARDAN UTANIYORUM"

X hesabından açıklama yapan Çalık, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerime, beni yakından tanıyan milletime,

Görev yaptığım süre boyunca, kamu görevine hiçbir zaman kişisel bir ayrıcalık olarak bakmadım.

Benim için kamu görevi; ağır bir emanet, büyük bir sorumluluk ve her gün yeniden hesap verilmesi gereken bir vicdan meselesiydi.

Attığım her imzada, harcanan her kamu kaynağında ve aldığım her kararda;

kendi menfaatimi değil, kamu vicdanını esas aldım.

Görev sürem boyunca;

Sayıştay denetimleri, mülkiye müfettişi incelemeleri ve idari kontrollerden defalarca geçtim.

Görev ve sorumluluk alanıma giren işlemler yönünden, tarafıma yöneltilmiş herhangi bir usulsüzlük tespiti yapılmadı.

Bugün özgürlüğümden mahrum bırakılmamın nedeni;

herhangi bir suç, herhangi bir menfaat ya da gizli bir ilişki değildir.

Aksine, görevimi şeffaf, hesap verebilir ve kurallara bağlı şekilde yürütmüş olmamdır.

Dürüst ve onurlu bir insan için kamu görevi yapmak, ateşten bir gömlektir.

Çünkü insanlar size yeri gelir malını, yeri gelir canını, ama en çok da hakkını emanet eder.

Ben attığım her adımda bu emaneti gözeterek hareket ettim.

Tek bir evladımızın aç kalmaması, tek bir insanımızın hakkından mahrum kalmaması için mücadele ettim.

Bugün ben de, tam dokuz aydır, sabırla hakkımın teslim edilmesini bekliyorum.

Bu, hayatımın en uzun dokuz ayı oldu.

Haksızlığa uğramanın yüreğimde açtığı yara, geçmişte mücadele ettiğim ağır hastalıklarla beni yeniden karşı karşıya getirdi.

Ama başım dik.

İnancım sağlam.

Mücadelem kararlıdır.

Aileme kavuşacağım güne kadar,

bana hakkını emanet eden tüm vatandaşlarımıza karşı taşıdığım sorumluluğun bilinciyle bu mücadeleyi sürdüreceğim.

Şunu açıkça ifade ediyorum:

Şahsım hakkında ileri sürülen iddiaların hiçbirinin ne fiili ne de hukuki bir karşılığı vardır.

Bu iddialar, yargı sürecinde delilleriyle birlikte tek tek çökecektir.

Hakkımda yalan söyleyenlerin, iftira atanların ve algı oluşturmaya çalışanların da;

sadece hukuk önünde değil, halkın vicdanında da karşılık bulamayacağı açıktır.

Gerçek, er ya da geç bütün açıklığıyla ortaya çıkacaktır.

Ne görevimden utanıyorum,

ne attığım imzalardan,

ne de sizlerin bana emanet ettiği sorumluluktan.

Yargılanmaktan kaçmıyorum.

Çünkü kul hakkına girmeyenlerin,

kamu malını kendi malı gibi koruyanların

saklayacak hiçbir şeyi olmaz.

Bu süreç sona erdiğinde;

başım dik, alnım açık,

aynı inanç ve aynı ilkeyle

yeniden aranızda olacağım.

Mehmet Murat Çalık"