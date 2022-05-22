Tütün üreticileri firmaların verdiği ücret karşısında eziliyor

22 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Tütünde dikim dönemi sürüyor. Türkiye’de önemli tütün üretim merkezlerinden biri olan Manisa’da üreticilerle bir araya gelen CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, köylerde dolaşarak çiftçilerden edindiği izlenimleri Cumhuriyet’e anlattı.

Bakırlıoğlu, eskiden tütün dikiminin şenlik havasında yapıldığını, bugünün üreticilerinin ise gelecekten umutsuz olduğunu, “maliyetini kurtaracak mı” diye kara kara düşündüğünü belirterek, “Birçok köylü tütün üretiminden vazgeçmiş. Para kazanamıyorlar. ‘Tütüncüye artık kız vermiyorlar’ diye serzenişte bulunuyorlar” dedi.

SÖZLEŞME SONRASI FİYAT

Bölgede çiftçilerle tütün firmaları arasında sözleşme imzalandığını belirten Bakırlıoğlu, “Ama ellerinde sözleşme yok. Üç nüsha düzenlenen sözleşmenin bir suretinin çiftçiye, bir suretinin ise bakanlığa teslim edilmesi gerekiyor. Onu da son teslim tarihi olan 15 Mayıs’ta toplu olarak yapıyorlar. Sözleşme imzalanırken fiyat yazmıyorlar. Bakanlığa teslim ederken kendi belirledikleri fiyatı yazıyorlar. Yani sözleşme imzalanmış, avanslar ödenmiş, dikim başlamış fiyat ondan sonra belli oluyor” dedi.

Bakırlıoğlu, teslim edilen sözleşmelere tütün kilogram fiyatı olarak 55 lira yazıldığına dikkat çekti.

"SADECE YÜZDE 57"

Şirket temsilcilerinin de tütün üreticilerine fiyatın 55 lira olduğunu sözlü olarak bildirdiklerini belirten Bakırlıoğlu, “Üreticilerin bir kısmı ise fiyatı benden öğrendi. Buna karşın Kırkağaç Ziraat Odası bu yıl tütün maliyetini 60 lira olarak hesapladı. Geçen yıl 31 lira avans verildi. Şirketler fiyatı 35 lira olarak belirledi ve hasatta tütüncüye sadece 4 lira fark ödendi. Bu durumda tütün fiyatındaki artış yüzde 57 olacak. Tütün üreticisi maalesef şimdiden ürettiği tütünü maliyetinin altında satmak zorunda kaldı” diye konuştu.