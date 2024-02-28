Tutunmaya çalıştığı cam kırılan çocuk, 3'üncü kattan düştü!

Osmangazi'de 3’üncü kattaki evlerinde oynarken dengesini kaybedip tutunmaya çalıştığı camın kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Şefika Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 08:27
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Ressam Şefik Bursalı Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanda saat 21.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; binanın 3’üncü katındaki dairede oturan Şefika Ç. (11), koltuğun üzerinde oynarken, dengesini kaybederek cama tutunmak istedi. Bu sırada camın kırılmasıyla birlikte talihsiz çocuk yaklaşık 10 metre yükseklikten başının üzerine düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Olayı gören aile fertleri sokağa çıktıklarında Şefika’yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Şefika Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şefika Ç.'nin ailesi hastanede sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


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