Meyve almak için çıktığı balkondan düştü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 4. katta bulunan evinin balkonuna meyve almak için çıkan ve dengesinin kaybederek düşen kadın yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 23:59
Meyve almak için çıktığı balkondan düştü
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Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Meram Sitesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.I. (49) isimli kadın dördüncü kattaki evlerinin arka balkonundan meyve almak için dışarı çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı düştü. Kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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