Türkiye'nin uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever kimdir, nereli, kaç yaşında? Tuva Cihangir Atasever'in mesleği nedir?

Yayınlanma: 29.04.2023 - 13:28

Güncelleme: 29.04.2023 - 13:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te katılarak konuşma yaptı.

Mayıs ayında başlatılan süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcunun belirlendiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz." dedi.

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Tuva Cihangir Atasever, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Tuva Cihangir Atasever, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini University Of California'da tamamladı.

Tuva Cihangir Atasever'in mesleği Aviyonik Sistem Mühendisliğidir. Tuva Cihangir Atasever, 5 yıl boyunca Roketsan'da çalıştı.