Tuvalet için girdiği inşaatta birinci kattan düştü: Bacakları kırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen Ahmet K., tuvalet ihtiyacını gidermek için Ata Mahallesi'ndeki bir inşaat alanına girdi.
İnşaat içerisinde dengesini kaybeden Ahmet K., birinci kattan zemine düştü.
BACAKLARI KIRILDI
İhbar üzerine 645 Sokak'ta bulunan inşaat alanına polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Düşme sonucu bacakları kırılarak yaralanan Ahmet K., ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.