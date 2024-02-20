Tuvaletini yaparken vuruldu: Arkadaşının yaptığı ortaya çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda yol kenarında tuvaletini yapan adamı, yanlışlıkla arkadaşının silahla yaraladığı ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:05
Tuvaletini yaparken vuruldu: Arkadaşının yaptığı ortaya çıktı
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Olay, 15 Şubat saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi sonunda ki yeşil alanda meydana geldi. 

Arkadaşı Y. A.(42) ile araçta oturan O. A.(40), tuvaletini yapmak için araçtan indi. O.A. tuvaletini yeşil alana yaptığı sırada nereden atıldığı bilinmeyen tabancadan 2 mermi bacağına ve kalçasına isabet etti. 

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Kanlar içinde kalan adam, arkadaşı tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

“İSTEYEREK OLMADI”

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, O.A.’nın itirafı sonucu kendisini yaralayanın arkadaşı Y.A. olduğu ortaya çıktı. Yaralı O.A. ifadesinde, "Y.A.’nın tabancayla oynadığı sırada bir anda tabanca patladı. İsteyerek olmadı. Şikayetçi değilim" dedi.

Y. A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın ardından Y. A., yaralı arkadaşının başında tedavi olurken beklemişti.


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