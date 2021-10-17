“Tuvaletlerde mahrem görüntüler çekiliyor” deyip intihara kalkıştı
Antalya’nın Yener Ulusoy Bulvarı'nda alt geçidin demir korkuluklarına çıkan şahıs korku dolu anlar yaşattı. Polisin 20 dakika süren çabaları sonucu ikna edilen şahsın “İnsanların tuvaletlerde, umumi yerlerde videolarını çekip yayıyorlar. Bu normal mi abi?” sözleri ise dikkat çekti.
Antalya’nın Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde bulunan Güllük Altgeçidi'nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, alt geçit üzerinde tehlikeli hareketlerde bulunan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı tehlikeli alandan uzaklaştırmak için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki üst geçidin demir korkuluklarının arkasına geçen şahıs, zaman zaman sağa sola hareket ederek korku dolu anlar yaşattı.
"BU NORMAL Mİ ABİ?"
Şahıs, polislerin yaklaşık 20 dakika süren ikna çalışmasının ardından eyleminden vazgeçti. Polis ekipleri tarafından karakola götürülen şahsın gazetecilerin "Neden intihar etmek istediniz?" sorusuna, “İnsanların tuvaletlerde, umumi yerlerde videolarını çekip yayıyorlar. Bu normal mi abi? Bu sadece bana yapılmadı. Bu genelde herkese yapıldı. Ben tesadüfen seçilmiş olamam” şeklindeki cevabı ise şaşırttı.
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