Tuzla'da feci kaza: Asistan doktor hayatını kaybetti!

Kaza, saat 05.30 sıralarında TEM Otoyolu, Orhanlı gişelerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Ankara istikametine giden Semih Sarvan’ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyerlere çarptı.

YOL, TRAFİĞE KAPATILDI

Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkışırken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri gişeleri trafiğe kapatarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Semih Sarvan’ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Sarvan, araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Sarvan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

ASİSTAN DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Sarvan, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan kazada hayatını kaybeden Semih Sarvan’ın Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktor olarak çalıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.