Tuzla'da gemide patlama: Ölü ve yaralılar var!

Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın ardından İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15.10.2025 Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Tuzla - Aydıntepe Mahallesinde bulunan özel bir tersanede, gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet, itfaiye ve Afad ekibi sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlama sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, dört işçinin de yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."