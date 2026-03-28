Tuzla’da kuru yük gemisinde yangın paniği!

28.03.2026 09:21:00
DHA
Tuzla'da tersaneler bölgesinde demirli kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Evliya Çelebi Mahallesi’ndeki tersaneler bölgesinde demirli 120 metre boyundaki kuru yük gemisinde saat 02.15 sıralarında yangın çıktı.

Geminin başaltı bölümündeki malzeme odasından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumanları fark eden mürettebat, tersane görevlilerinin yardımıyla tahliye edildi. Yangın, ekiplerin farklı noktalardan müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, geminin iç kısımlarında biriken yoğun duman tahliye edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler

Evinde çıkan yangında bayılıp mahsur kaldı!
Evinde çıkan yangında bayılıp mahsur kaldı! Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede çıkan yangında bayılıp mahsur kalan Hamide B.’yi (77) itfaiyeciler kurtardı.
Düzce’de kauçuk fabrikasında baca yangını
Düzce’de kauçuk fabrikasında baca yangını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde kauçuk ürünleri üretimi yapan fabrikada bacadan yangın çıktı. Düzce ve Kaynaşlı itfaiye ekipleri soğutma yapıyor.
Giresun'da 2 katlı evde yangın: Bir kişi hayatını kaybetti, kurtarmaya çalışan diğer kişi yaralandı!
Giresun'da 2 katlı evde yangın: Bir kişi hayatını kaybetti, kurtarmaya çalışan diğer kişi yaralandı! Giresun'da 2 katlı evde çıkan yangında Fevzi Demiray (62) hayatını kaybetti, onu kurtarmaya çalışan yakını Sadullah Başaran (33) ise yaralandı.