Tuzla Piyade Okulu skandalında yeni gelişme: Yine organize davrandılar!
Tuzla Piyade Okulu'nda bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan skandalın sonunda ihracı istenen dört teğmen savunma yaptı. Teğmenler 30 saniye savunma yaparken yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan grubun savunma yapmaya gitmediği ortaya çıktı.
Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde bir teğmenin Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan kavgadan sonra yedi teğmen ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
10Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, TSK’den ihracı istenen teğmenlerin ihracı dün toplanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) görüşüldü.
Yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren dört teğmen savunma yaparken yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen ve ona destek olan iki teğmen savunma yapmaya gitmedi.
30 SANİYELİK SAVUNMA
Dört teğmen yaklaşık 30’ar saniyelik savunma yaparken avukatların savunması dört saat sürdü. Avukatların usul ve esasa ilişkin itirazları oldu. Avukatlar dosyanın bir örneğinin kendilerine verilmemesinin usulen uygun olmadığını belirtirken teğmenler yaptıkları eylemde suç olmadığını söyledi.
Yüksek Disiplin Kurulu’nun teğmenler hakkında vereceği kararı bir ay içinde yazılı olarak tebliğ etmesi bekleniyor.
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