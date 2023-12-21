Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Tuzla Piyade Okulu' açıklaması: Görev yerleri değiştirildi

Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:09

Güncelleme: 21.12.2023 - 12:34

10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını takmayı reddeden bir grup teğmen ve sonrasında çıkan gerginliklerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Söz konusu skandal hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

MSB kaynakları, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen olay ve sonrasındaki iddiaların sorulması üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85’inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığı'nda vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, derhâl idari ve adli soruşturma başlatıldığını 23 Kasım’daki Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda ifade etmiştik. Sayın Bakanımız da 16 Aralık’taki Yıllık Basın Değerlendirme Toplantısı'nda gerekli açıklamaları yaptı. Son olarak dün Bakanlığımız resmi sosyal medya ve internet hesapları üzerinden de açıklama yapıldı.

Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

Bahse konu olayda; millî anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda ilgili mevzuat çerçevesinde günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmamak, Atatürk’ün aziz hatırasına saygısızlık içeren söz ve davranışlar, diğer personeli hedef göstermek suretiyle kişileri suç işlemeye teşvik etmek, ağır hakaret ve tehdit gibi hususlar tespit edilmiştir.

“SIRALI AMİRLERİN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR”

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında, inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, olaylara sebebiyet veren personel TSK Disiplin Kanunu Madde 29 gereği Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir.

"ADLİ SÜREÇ SONUÇLANANA KADAR BİLGİ VERİLMESİ UYGUN DEĞİL"

Olaya ilişkin idari soruşturma tamamlanmış, adli ve disiplin süreci devam etmektedir. Adli soruşturma kapsamında; CMK Madde 157’de belirtildiği üzere; soruşturma evresi, kural olarak kamuya karşı gizli bir şekilde yürütülür. Dolayısıyla, adli süreç sonuçlanana kadar bilgi verilmesi uygun değildir.

"TSK'DAN AYIRMA CEZASI VERİLMİŞ PERSONEL BULUNMAMAKTADIR"

Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; gerekli inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu olayla ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sayın Bakanımız hakkında haksız, yakışıksız ve mesnetsiz eleştiriler yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Sayın Bakanımızın Atatürk sevgisini ve Atatürk’e olan bağlılığını sorgulamaya çalışmak kimsenin haddi değildir."

Sosyal medyada TSK içerisinde tarikat yapılanmaları olduğu iddiaları için kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır" yanıtını verdi.