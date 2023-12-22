'Tuzla Piyade Okulu'nda tarikat söylentileri ve soruşturma sürerken dikkat çeken paylaşım... 'Tarikatları savunan' Bakan ile Milli Savunma Bakanı aynı karede!
Tuzla Piyade Okulu’nda bir teğmenin 10 Kasım’da yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan skandalın ardından başlatılan soruşturma sürerken Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Geçen günlerde Meclis'teki bütçe görüşmeleri esnasında tarikat ve cemaatleri savunan ve ‘STK’ olarak niteleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepkiler sürerken, Tekin ile Güler'in aynı karede olması dikkat çekti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım’da yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden bir grup teğmen ve sonrasında çıkan gerginliklerle ilgili dün yapılan açıklamada gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerlerinin değiştirildiği bildirildi. Tepkilerin ardında MSB'den 'tarikat yapılanmalarına' ilişkin açıklama gelmesi dikkat çekti.
MSB kaynakları, 'tarikat yapılanmaları' iddialarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geçen günlerde TBMM'de bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada cemaat ve tarikatları ‘STK’ olarak niteleyen ve tepki çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in aynı karede olması dikkat çekti.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
“Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Ziyarette Bakan Tekin’in yanı sıra Erzurum yerel yöneticileri de yer aldı.”
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP, 126 adayı daha açıkladı!
- Saadet’in CHP’yi kızdıran çıkışı
- Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı!
- Erdoğan'ın 'İstanbul' planı
- Sihirli Annem'in Tuğçe'sinden 'uyuşturucu' itirafı
- Hedef alınmıştı: Gold Film'den Kızıl Goncalar açıklaması
- Bakan için tek ses oldular!
- Avrupa'nın en büyük genelevi taşınıyor: Yeri belli oldu
- Yıkım kararını sosyal medyadan öğrendiler
- Okullar imamlara emanet!