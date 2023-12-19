Tuzla Piyade Okulu’ndaki skandalda yeni perde: Alt devreleri de cemaate çağırmışlar!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 16:07

Güncelleme: 19.12.2023 - 16:07

Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenle aynı koğuşta kalan bir başka teğmenin alt devrelerini Nurculara bağlı bir cemaate çağırdığının görüntüleri ortaya çıktı.

10Haber’den Ersin Eroğlu’nun aktardığına göre, alt devresini sohbete çağıran F.A. yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan A.A. ile birlikte okuldan uzaklaştırılan teğmenlerden biri.

“HARP OKULU’NUN TARZINDAN ARINDIKLARINI SÖYLEDİ”

Teğmenler henüz Kara Harp Okulu’ndayken 22 Nisan 2022’de kayda alınan videoda yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren teğmenlerle alt devrenin konuşması şöyle:

“F.A. benimle sohbet etmek çağırdı, müsait olmadığımı söyledim. Ardından okula geldi. Gittiği yerden bahsetti. Rahat ettiklerini ve huzurlu olduğunu söyledi. Harp Okulu’nun tarzından arındıklarını söyledi.”

“MEDRESE TARZI YERLER”

Teğmenlerin “Gittikleri yer neresi” sorusuna ise alt devre “Derslerin işlendiği yer komutanım. Medrese tarzı yerler. Ev tarzında sohbet ettikleri yerler. Ardından Atatürk’e konu geldi. Ben ona Atatürk’ün okulda okuduğunu söyledim, Atatürk’ü neden sevmediğini sordum. Sevdiğini ama orası ona kendisini huzurlu hissettirdiği için gittiğini söyledi. Peygamberi sevmeyenler olduğunu söyledi. Aramızda bir tartışma oldu. Zorunluluk ve vefa konusunu açtı” diye yanıt verdi.

“Sana bir vasıtasıyla mı ulaştılar” sorusuna “evet” yanıtını veren alt devre topluluğun adı sorulduğunda “Nurcular komutanım” dedi.

WHATSAPP GRUBU KURDUKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin ‘Allahü teâlâ için sevmek’ anlamına gelen ‘Hubb-i fillah’ adlı WhatsApp grubu kurduğu, bu grup üzerinden yapılan yazışmalarda haftasonları bir eve gittikleri, bir ağabeyden kitap aldıkları ve bir ‘dava’dan bahsettikleri ortaya çıkmıştı.

FETÖ’NÜN ‘RENKLENDİRME’ YÖNTEMİNİ AKILLARA GETİRDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından örgütün mahrem yapılanmasında yer alan “Garson” isimli gizli tanığın savcılığa verdiği SD karttan elde ettiği bilgileri “FETÖ Silahlı Tero¨r O¨rgu¨tu¨ Emniyet Mahrem Yapılanması” başlığıyla 2018’de raporlaştırmıştı.

Rapora göre yürütülen soruşturma ve operasyonlarla deşifre edilen FETÖ üyeleri Fetullah Gülen’in talimatıyla kamufle olup tarikat ve bazı partilere sızdı.

Örgütün bu yöntemi “kamufle olarak kuvvet kazanmak, yeniden devlet kurumlarına sızmak ve sosyal medyada provokasyon üreterek hükümete kars¸ı halk ayaklanması gibi huzursuzluklar yaratmak” için gelis¸tirdiği tespit edilmişti.

TSK’daki ‘cemaat’ tartışmaları FETÖ’nün renklendirme yöntemini de akıllara getirdi.