Tuzla Tersanesi’nde korkutan yangın!
Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul'da Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide saat 10.00 sıralarında yangın meydana geldi.
İddiaya göre; tersanede bulunan ‘Esen’ adlı bir geminin bakım ve onarımı sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle gemiden yoğun duman yükseldiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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