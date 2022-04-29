Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
Tuzla'da bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
İstanbul Tuzla Orhanlı Sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor.
Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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