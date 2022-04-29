Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi

Tuzla'da bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

DHA
29 Nisan 2022 Cuma, 13:22
Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
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İstanbul Tuzla Orhanlı Sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor.

Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


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