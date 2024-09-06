Tuzla’da boya fabrikasında yangın: 1 işçi yaralandı

Tuzla’da organize sanayi bölgesinde bulunan iki katlı boya fabrikasında yangın çıktı. Bir işçinin yaralandığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle gökyüzüne dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 13:49
Tuzla’da boya fabrikasında yangın: 1 işçi yaralandı
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Tuzla’da Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan iki katlı boya fabrikasında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın sonucu gökyüzüne yoğun duman yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı fabrikada bulunan işçilerden biri ayağından yaralandı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı fabrikada ise maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle gökyüzüne dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Yangın

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