Tuzla'da caddeyi kaplayan köpüğün sırrı çözüldü
Tuzla'da geçtiğimiz hafta yağmur sonrası caddeyi kaplayan köpüğün nedeni belli oldu. Köpüğün nedeninin kamyonetten dökülen deterjan olduğu ortaya çıktı.
Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi 12 Ekim tarihinde yağmur sonrası köpükle kaplanmıştı. Tuzla Belediyesi ekipleri, caddede oluşan maddeyi belirlemek için numune aldıktan sonra cadde temizlendi.
50 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, caddeden geçen bir kamyonetin arkasından yol boyunca bir sıvı döküldüğü belirledi. Yola dökülerek köpüren sıvıdan örnek alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Sıvının oto yıkama sektöründe kullanılan konsantre deterjan olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, kameralardan aracın plakasına ulaşan ekipler, kamyonet sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Öte yandan kamyonetin arkasından sıvı dökerek caddeden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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