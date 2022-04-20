Tuzla'da değnekçilere suçüstü baskın
Tuzla’da, polis ekiplerinin sivil polis aracını park etmek istemesi üzerine kendilerinden 20 lira ücret talep eden değnekçiler suçüstü yakalandı.
Tuzla, Cumhuriyet Caddesi'nde polis ekipleri, sivil polis aracını caddedeki park alanına park etmek istedi. Bu sırada orada bulunan bir kişi tarafından polis ekiplerine, gün boyu 20 lira ücret karşılığında park edebilecekleri söylendi.
Polis ekipleri tarafından 'değnekçilik' yaptığı tespit edilen Yakup K., Murat K., Faruk K. ve Murat K. isimli 4 akraba, suçüstü yakalandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alınan Yakup K., Murat K., Faruk K. ve Murat K., Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem yapılmak üzere Tuzla Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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