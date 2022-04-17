'Polislere zorunlu telefon uygulaması' iddiası Meclis'te

17 Nisan 2022 Pazar, 12:43

Uygulamayı cep telefonuna yükleyenler cep telefonundaki neredeyse tüm bilgilere erişimi bu yazılıma açmış olacak. USB belleğini değiştirmekten GPS konum takibine, fotoğraf ve video çekmekten sahibinin bilgisi olmadan takvim etkinliğini değiştirip misafire e-mail göndermeye, internetten veri almadan cihazın uyku moduna geçmesini engellemeye kadar birçok izin uygulamayı geliştirenlere verilmiş olacak.

CHP'li Murat Bakan, söz konusu telefon uygulamasının polislerin tayin yönetmeliği değişikliği ve ağır çalışma koşullarına karşı tepkiler ve intiharlara yönelik eleştiriler sonrası ortaya çıktığını öne sürdü.

Uygulamanın kişisel verilere erişim ve bu verilen depolanması konusunda soru işaretleri barındırdığını belirten Murat Bakan yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Üç bin polis hakkında soruşturma başlatıldığının iddia edilmesi ve iddianın yalanlanmamasının hemen ardından müdürlüklere talimat içerikli bir yazı gönderildi. Bu yazıyla bir telefon uygulamasının polislerce kullanılmasının sağlanması ve sıralı amirlerce takibinin yapılması istendi. Bu bir yandan bakanlığın personeline karşı görev ve sorumluluklarını artık yerine getiremediğinin göstergesi. Diğer yandan da görevini yerine getiremeyen bakanlığın, korku ve baskıyla personelini sindirme, adeta gözdağı verme çabasının bir göstergesidir. Seslerini duyurmak isteyen polisleri duymamakta ısrar eden Süleyman Soylu, maalesef birtakım uygulamalarla polisi baskı altına almaya zorbalıkla sindirmeye çalışıyor.

“SİBER SALDIRI OLDUĞUNDA TÜM TEŞKİLATIN VERİLERİ BİRİLERİNİN ELİNE GEÇEBİLİR”

Zamanlama açısından kritik gördüğümüz bu uygulamanın tüm polis memurlarınca kullanımının aksatılmamasının ‘önemi’ ve gerekçesi ne olabilir? Uygulamayla ilgili detaylı bilgi yok. Bu uygulama kim tarafından geliştirildi? 300 bin polisin zorunlu olarak kullanması istenilen bu uygulama, polislerin şahsi telefonlarına indirileceği için birçok kişisel veriye erişim de söz konusu olacak. Polisler, amir tahakkümü, mobbing, soruşturma yeme, sürülme gibi korkularına bir de kişisel verilerinin depolandığı ve takip edildiklerine dair endişe yaşayacaklar. Ayrıca bu uygulamanın güvenilirliğiyle ilgili de soru işaretleri var. Bir siber saldırı olduğunda tüm teşkilatın verileri birilerinin eline geçebilir. Bunun nasıl bir risk olduğunun farkındalar mı?”

SOYLU'YA SORDU: “BİLGİLER NE KADAR SAKLANACAK, SERVERLAR HANGİ ÜLKEDE?”

CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede şu soruların yanıtlanmasını istedi:

"Söz konusu uygulamanın tüm polis memurlarınca kişisel telefonlarına zorunlu olarak indirilerek kullandırılmasının, konunun sıralı amirlerce takibinin yapılması ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilememesi konusundaki uyarının sebebi/gerekçesi nedir?

Başta tayin yönetmeliği değişikliğiyle ilgili olmak üzere polislerin ağır çalışma şartlarına ve intiharlarına dair eleştirilerini ifade etmelerinin, bu gerekçeyle üç bin polis hakkında soruşturma başlatıldığı iddiasının ortaya atılmasının ve iddianın yalanlanmamasının hemen ardından talimat içerikli bu yazının ilgili amirlere/müdürlere gönderilmesini nasıl açıklıyorsunuz?

Uygulama ile polis memurlarının telefonlarının durumu ve kimliğini okuma, kişilerini okuma, telefonun kamerasına ve mikrofonuna erişim, fotoğraflarına, medya içeriklerine ve konumuna erişim mümkün hale gelmekte midir?''

Yıldız Kurumsal Haberleşme Uygulaması hakkında detaylı bilgiye erişilememektedir. Uygulama kim tarafından geliştirilmiştir?

Söz konusu uygulama indirilen telefondaki hangi verileri, nerede, ne kadar süre depolamaktadır?

Tüm polis teşkilatının kullanmasını istediğiniz bu programın güvenirliliğiyle ilgili ne kadar bilgi sahibisiniz? Emniyet Teşkilatında çalışan tüm polis memurlarının kişisel verilerini toplayacak bu uygulamanın serverları hangi ülkededir?

Bu uygulama siber saldırılara karşı ne kadar güvenlidir? Bir siber saldırıyla 300 bin polisin verilerinin ele geçirilme ihtimali üzerinden, nasıl bir güvenlik tedbiri sağlanmıştır?”