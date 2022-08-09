Tuzla'da işten çıkarılan 350 işçiden fabrika önünde eylem: Polis müdahale etti, 2 işçi fenalaştı

09 Ağustos 2022 Salı, 17:45

Tuzla'da bir tekstil fabrikasında çalışan yaklaşık 350 işçi, fabrika yönetiminin kendilerini işten çıkarması ve tazminatları eksik vermesi üzerine eylem yaptı. Alacaklarının olduğunu, tazminatlarında kesinti yapıldığını ve ücretlerin tam olarak yatırılmadığını söyleyen işçiler, fabrika önünde eyleme başladı.

Yaklaşık 18 gündür fabrika önünde eylem yapan işçiler yönetimle görüşmek istediklerini bildirirken çok sayıda polis ekipleri fabrika önüne geldi.

Fabrika içerisinden çıkan ve fabrika yönetimine ait olduğu tahmin edilen otomobillerin çıkışını engellemek isteyen işçilere polis müdahale etti. Zaman zaman polis ve işçiler arasında arbede yaşanırken 2 fabrika işçisi yaşanan arbede esnasında fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BURADA YILLARDIR EMEĞİMİZ VAR"

Fabrika işçilerinden Gülden Gündoğ, "Fabrika çalışanıyız, burada yıllardır emeğimiz var. Patron fabrikayı kapattı. Haklarımızı gasp ediyor. 18-19 gündür burada gece gündüz nöbetteyiz. Polis müdahalesiyle karşı karşıyayız. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Yaklaşık 300 çalışan mağdur edildik. Bayılanlar oldu polis müdahelesiyle" dedi.

İşten çıkarılan engelli fabrika işçisi Sefer Kapusuz'un annesi Emine Kapusuz, "Oğlum yıllardır bu fabrikada çalışıyor. Bu sene işine son verdiler. Ne ikramiye ne de tazminat veriyorlar. 350 kişiyi attılar dışarıya. Bu hak mı, hukuk mu? 18 gündür buradayız. Benim oğlum engelli" ifadelerini kullandı.

18 gündür fabrika önünde eylemde olan işçi Sema Lermi, "Patronumuz bizi bir böcek gibi kapıya süpürdü. Bugün de bütün malları dışarı çıkardı bizi ezdirerek. Bizim kanımızı döktüler. Allah'a havale ediyoruz. Ben çatıya çıktım, atlayacaktım kimse beni korumadı. Bizi topluca işten çıkardılar, haklarımızı vermediler. Sesimizi duymuyorlar, müzakereye yanaşmıyorlar. Resmen paralarımızı aldı, cebine koydu ve bize vermiyor" dedi.