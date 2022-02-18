Tuzla'da kaza: TIR kontrolden çıktı, kışla duvarına çarptı
Tuzla'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, kışlanın duvarına çarptı.
Kaza saat 13.00 sıralarında Tuzla Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Yaşar, yağmurun kayganlaştırdığı yolda şöförü olduğu TIR'ın kontrolünü kaybetti.
TIR askeri kışlanın duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken araçta ve kışla duvarında hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Olay yerine gelen kepçe yardımıyla TIR yol kenarına alındıktan sonra trafik akışı normale döndü.
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