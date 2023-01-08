Tuzla'da 'makas' faciası: 1 ölü 2 ağır yaralı

Yayınlanma: 08.01.2023 - 11:47

Güncelleme: 08.01.2023 - 11:47

Dün gece saat 00.30 sıralarında Tuzla’da Şifa Mahallesi D-100 karayolunda feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, 34 TC 2650 plakalı otomobilin sürücüsü, makas atarak ilerlerken 54 SF 650 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle içinde 4 kişinin bulunduğu 54 SF 650 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak yan yola uçtu. Ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yurttaşları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sağlık ekipleri araçta bulunan 4 kişiden 1’inin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, 3 kişiden 2’sinin ağır yaralandığını, 1 kişinin ise kazadan yara almadan kurtulduğunu belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralılar da en yakın hastaneye sevk edildi.

Makas atan 34 TC 2650 plakalı otomobil ise çarpışmanın etkisiyle D-100 ile yan yol arasındaki bariyerlerin arasına sıkıştı. Otomobil sürücüsünün olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak işin çalışma başlattı.