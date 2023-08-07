Tuzla'da 'sahte temizlik ürünü' operasyonu

İstanbul Tuzla'da düzenlenen operasyonda sahte 92 bin 420 temizlik ürünü ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 11:45
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Tuzla'da temizlik ürünü imal edildiği ve piyasaya sürülmek üzere paketlendiğini tespit etti.

Ekipler 5 Ağustos tarihinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 80 bin 000 adet etiket, bin adet şişe kapağı, 500 adet doluma hazır boş şişe, 10 bin 920 adet dolumu tamamlanmış çamaşır suyu olmak üzere toplamda 92 bin 420 temizlik ürünü ve bileşenine el koydu.

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Konuyla ilgili olarak 1 şüpheli yakalandı. Öte yandan operasyon kapsamında yakalanan ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.


İstanbul tuzla

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