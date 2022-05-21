Tuzla'da TIR trafik levha direğine çarptı: 2 kişi yaralandı

Tuzla'da seyir halindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ardından da dijital trafik levhasının ayağına çarptı. Levha TIR'ın dorsesine devrilirken sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

DHA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 18:34
Tuzla'da TIR trafik levha direğine çarptı: 2 kişi yaralandı
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Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Tepeören mevkiinden Ankara istikametine giden 42 AJE 516 plakalı TIR şoförü Osman Hisar, önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından da sürüklenerek dijital trafik levhasının ayağına çarptı. Kazanın etkisiyle levha TIR'ın dorsesine devrildi.

Kazada TIR şoförü Osman Hisar ile yanındaki Hasan Sivri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. Levhanın ve TIR'ın vinçle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


TIR tuzla

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