Tuzla'da yat imalathanesinde yangın!

Tuzla’da bulunan yat imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 11:05
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Tuzla'da yat imalathanesinde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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