Tuzla'da yat imalathanesinde yangın!
Tuzla’da bulunan yat imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Tuzla'da yat imalathanesinde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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