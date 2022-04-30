Tuzla’daki fabrika yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 19:37

Tuzla'da, 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürü adliyeye sevk edildi. İşyeri sahibi M.U.B.'nin ruhsat talebinde bulunduğunu belirttiği ancak herhangi bir başvuru talebinin olmadığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi. Gözaltına alınan işyeri sahibi M.U.B. ile mesul müdür O.D. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşyeri sahibi M.U.B.'nin emniyetteki sorgusunda ruhsat talebinde bulunduklarını belirttiği öğrenildi. Ancak yapılan araştırmada işyeri ruhsatı almak için herhangi bir başvuru talebinin olmadığı tespit edildi. Öte yandan, iş güvenliği uzmanı hakkında da yakalama kararı çıktı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.