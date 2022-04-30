Tuzla’daki fabrika yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Tuzla'da, 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürü tutuklandı.
Tuzla'da, 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürü adliyeye sevk edildi. İşyeri sahibi M.U.B.'nin ruhsat talebinde bulunduğunu belirttiği ancak herhangi bir başvuru talebinin olmadığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi. Gözaltına alınan işyeri sahibi M.U.B. ile mesul müdür O.D. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşyeri sahibi M.U.B.'nin emniyetteki sorgusunda ruhsat talebinde bulunduklarını belirttiği öğrenildi. Ancak yapılan araştırmada işyeri ruhsatı almak için herhangi bir başvuru talebinin olmadığı tespit edildi. Öte yandan, iş güvenliği uzmanı hakkında da yakalama kararı çıktı.
Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Burada olmaması büyük bir dangalaklık'
- 'Kimse kendisini kolluk ve yargı yerine koyamaz'
- İBB, TÜSİAD ve sosyal medya hedefte
- Masanın adayına destek
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- AKP'nin yeni düşmanını açıkladı!
- MHP'den istifa etti, CHP'ye katıldı
- Japonya'dan Kazakistan'a çağrı
- Elektriğe büyük zam yolda
- Yüzde 54 onaylamıyor!