Rakılı fotoğraftan 'hapis cezası' almıştı: Eski Pegasus çalışanı ABD'ye iltica etti
Geçen yıl, Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından yaptığı içkili paylaşım dolayısıyla hapis cezası alan ve Pegasus'taki işinden atılan Onur T., kaçak yollarla ABD'ye iltica ettiğini açıkladı.
Kadir Gecesi'nde içkili bir ortamda çekilen fotoğrafı sosyal medyadan "Kadir Gecesi özel, Rabb'im kabul etsin" notuyla paylaşan Onur T., "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla 3 ay 22 gün hapis cezası almıştı.
Onur T., Pegasus'taki işinden de çıkartılmıştı.
YOUTUBE'DA ANLATTI
Dijital içerik üreticisi Fatih Koparan'ın YouTube kanalına konuk olan Onur T., Meksika sınırından ABD'ye kaçak yolla geçtiğini ve iltica ettiğini anlattı.
Pegasus'tan işten çıkarılma sürecini de anlatan Onur T., şunları kaydetti:
"Sabah şirketteydim, etik kuruluna aldılar. Durumu anlattım, olayı üstlendim, diğer arkadaşlara sıçramasını da istemedim. Ben paylaştım onlar benden paylaştı dedim. Şirkette bilet satıştan baskı gelmiş, biletler iptal edildi denilmiş, işin aslını bilmiyorum.
Adalet yerini buldu mu? Hırsızlıktan attınız beni. Bir yıl çalışamadım.
Uzaklaştırma verirler belki dedik. Akşam aradılar İK'dan, gelin istifa edin dediler. Ben sokağa çıkamıyorum, gelemem dedim. Biz çıkartırsak yüz kızartıcı suçtan çıkartacağız dediler. O da size kalmış bir şey... Telefonda çıkarttılar. Siz bilirsiniz dediler... Tazminat bile vermediler, verebilirlerdi.
Hırsızlık veya şirket sırlarını paylaşma maddesinden çıkarttılar. İşsizlik maaşına başvurduğunda bu çıkıyor. Karşı dava açtım, devam ediyor. Bu sebeple atılmamı bile düzeltemedik daha."
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