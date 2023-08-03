5 yıl önce TV programına konuk olmuşlardı: Belediye başkanının kayınpederi, eşini av tüfeği ile öldürüp intihar etti

Yayınlanma: 03.08.2023 - 00:49

Güncelleme: 03.08.2023 - 00:58

İlçenin Hacıhasan köyündeki evlerinde Ali Sağlık, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Fatma Sağlık’ı av tüfeğiyle vurdu, ardından aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan köylüler eve geldiklerinde yaşlı çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali ve Fatma Sağlık çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

TÜM MAL VARLIĞINI DEVLETE BAĞIŞLAMIŞ

Sağlık çiftinin Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar’ın kayınpederi ve kayınvalidesi olduğu öğrenilirken, Ali Sağlık'ın bütün mal varlığını yaklaşık bir hafta önce devlete bağışladığı öne sürüldü.

'ÖMÜR DEDİĞİN' PROGRAMINA KATILMIŞLARDI

Ali ve Fatma Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT’de yayınlanan ‘Ömür Dediğin’ adlı programın 168’inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi. Programda çoğu yarım asrı geçmiş yaşlı çiftlerin hayatları, yaşamları ve tecrübeleri konu ediniliyor.