Niğde'de iş cinayeti: Üzerine beton kiriş düşen işçi hayatını kaybetti
Niğde’nin Bor ilçesinde, fabrika inşaatında üzerine beton kiriş düşen işçi Mustafa Avcı (23), hayatını kaybetti.
Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrika inşaatında çalışan Mustafa Avcı'nın üzerine beton kiriş düştü.
Arkadaşlarının ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Avcı'nın cansız bedeni otopsi için Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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