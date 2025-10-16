Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tv100'den ayrılan Ebru Baki'nin yeni kanalı belli oldu

Tv100'den ayrılan Ebru Baki'nin yeni kanalı belli oldu

16.10.2025 15:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tv100'den ayrılan Ebru Baki'nin yeni kanalı belli oldu

Tv100'den ayrılan gazeteci ve sunucu Ebru Baki'nin yeni kanalı belli oldu. Baki, geçtiğimiz günlerde gazeteci İsmail Küçükkaya ile birlikte Tv100'den ayrılmıştı.

Tv100'deki "Para Manşet" programı yayından kaldırılan Ebru Baki, 9 Ekim tarihinde kanalla yollarını ayırdı.

Program, hafta içi her gün 10.00-12.00 saatleri arasında yayınlanıyordu.

Ebru Baki ile birlikte gazeteci İsmail Küçükkaya'nın da programı kaldırılmış, Küçükkaya da kanaldan ayrılmıştı.

YENİ ADRESİ HALK TV

Ebru Baki, 20 Ekim Pazartesi günü saat 08.00'dan itibaren Halk TV ekranlarında olacak.

X hesabından gelişmeyi duyuran Baki, "Sizlerden uzak ve ayrı kalmak zor. Yeni adresimiz Halk TV’de buluşmak heyecan verici olacak. Bu yolculukta beraber olmayı diliyorum. 20 Ekim Pazartesi saat 08.00’de Halk TV’de bekliyoruz" dedi.

Image

İlgili Konular: #Halk TV #TV100 #Ebru Baki