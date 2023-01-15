Tv100'den yeni 'SADAT' açıklaması: 'SADAT yetkililerinin ahlaka sığmayan tweetleri'
Tv100'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda SADAT reklamının yayımlanması gündemdeki yerini koruyor. Kanal Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun işlerine son verildiği belirtilen açıklamada, SADAT yetkililerin tweeti "ahlaka sığmayan" olarak nitelendirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu tv100 ekranlarında, Kılıçdaroğlu'nun “Burada terörist yetiştiriliyor” diyerek paramiliter olmakla suçladığı SADAT’ın reklamı verildi.
Kanalın genel yayın yönetmenin "servisimizin siyasi bilgi eksikliği" açıklamasından sonra kanalın resmi Twitter hesabından yeni açıklamalar yayımlandı. Paylaşımlarda, "Kanalımız Tv100’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir. Kanalımız Tv100, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar ile birlikte bu olayın mağdurları arasındadır. SADAT yetkililerinin “Gol” diye attıkları ahlaka sığmayan Tweet’den yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir. Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için de bütün önlemler alınmıştır. Üzgünüz" denildi.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur— TV100 (@tv100) January 15, 2023
Kanalımız Tv100’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir.
CHP lideri, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz" diyerek sert tepki göstermişti.
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