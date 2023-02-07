Twitch yayıncısı Kırmızı Kep, depreme canlı yayında yakalandı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:01

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 11:04

'Kırmızı Kep' kullanıcı adıyla tanınan Twitch yayıncısı Burak Şener, Maraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depreme Twitch canlı yayınında yakalandı.

Şener, depremi ilk sallantıda fark ederek masa altına saklandı. Yayıncının "Arkadaşlar çok kötü, bina yıkılacak" demesinin ardından depremin şiddeti arttı ve canlı yayın kesintiye uğradı.

'ANTAKYA TAMAMEN YOK OLDU'

Daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Her taraf yerle bir oldu, etrafımdaki bütün binalar çöktü. Bir mucize eseri ayakta kalan binamızdan çıkabildik. Ben iyiyim, birçok tanıdığımdan haber alamıyorum. Yaşlılar var, dışarda ateş yakarak yağmurun altında çaresizce bekliyoruz. Yardım bekliyoruz.

Bu mesajı 12 saat önce atmaya çalıştım ama şimdi gönderebildi. An itibariyle destekler gelmeye başladı, bir çadıra attık kendimizi. İyiyim, ailem iyi. Hala haber alamadığım, binaları yıkılan bir sürü tanıdığım var. Antakya tamamen yok oldu..."