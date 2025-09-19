TYT Türk yöneticileri şikayet etmişti: Medya Radar'a erişim engeli kaldırıldı

Eski MHP Milletvekili ve TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem ile TYT Türk Genel Yayın Yönetmeni Nuray Başaran, Medya Radar'da yayımlanan "Can Holding ve TYT Türk: Medyada temiz sermaye muamması" başlıklı haber nedeniyle, "hakaret, iftira, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddialarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş, söz konusu haber ve internet sitesine erişim engeli talep etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu'nun TYT Türk yöneticilerinin şikayeti üzerine Medya Radar'da yayımlanan haberlere erişim engeli talebini değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, internet sitesine ve "Can Holding ve TYT Türk: Medyada temiz sermaye muamması" başlıklı haber linkindeki içeriklere, "kişilik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle erişimin engellenmesine ve haberin yayından çıkarılmasına karar vermişti.

5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alınan karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletilmek üzere ilgili mercilere gönderilmişti.

SİTENİN ERİŞİME ENGELLENMESİ KARARI KALDIRILDI

Karara karşı iki hafta içinde itiraz yolu açık bırakılmıştı.

Dün yapılan itiraz sonucunda 2. Sulh Ceza Hakimliği sitenin erişime engellenmesi kararını kaldırdı.