U dönüşü faciası: 3'ü çocuk çok sayıda yaralı
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Akhisar köyü yakınında meydana geldi.
Piknik sonrasına evlerine dönen Durmuş Tekeli (82) yönetimindeki 34 GR 0814 plakalı hafif ticari araç, yolda 'U' dönüşü yaparken karşı yönden gelen Önder Başer'in (43) kullandığı 68 BP 270 plakalı otomobil ile çarpıştı.
3'Ü ÇOCUK 6 YARALI
Kazada hafif ticari araç sürücüsü Durmuş Tekeli ile otomobil sürücüsü Önder Başer, eşi Fadimana Başer (37), çocukları Muhammed Ali Başer (7), Sultan Yağmur Başer (12) ve Eylül Azra Başer (11) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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