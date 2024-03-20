U dönüşü yapmak isteyen motosiklet sürücüsü canından oldu

Nevşehir’de minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Fikriye Gözübüyük hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:31
U dönüşü yapmak isteyen motosiklet sürücüsü canından oldu
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Kaza akşam saatlerinde merkeze bağlı Sulusaray kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsü, Sulusaray kasabasından 2000 Evler Mahallesi'ne seyir halinde iken yolda aniden U dönüşü yapmak isteyen Fikriye Gözübüyük’ün kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Fikriye Gözübüyük kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası servis minibüsünün şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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