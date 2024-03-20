E-5 Karayolu’nda feci kaza... Otomobil, otobüs durağına çarpıp takla attı!

Bahçelievler E-5 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobil önce otobüs durağına, ardında da takla atarak park halindeki kamyonete çarptı. Kaza yapan aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:05
E-5 Karayolu’nda feci kaza... Otomobil, otobüs durağına çarpıp takla attı!
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E-5 Karayolu Edirne istikameti Bahçelievler yan yolda saat 04.30 sıralarındabir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; 34 EIZ 104 plakalı aracın sürücüsü Yasin Özçelik, E-5 Karayolu’nda seyir halinde giderken bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına çarptı.

DURAKTAKİ YURTTAŞ SON ANDA KURTULDU!

Otomobil savrularak önce otobüs durağına, ardından takla atıp bir binanın bahçesinde park halindeki kamyonete çarptı. Otobüs durağında servis bekleyen bir yurttaş kaza yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çevredeki yurttaşlar kaza yapan Yasin Özçelik’i aracından çıkartmaya çalışırken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yardıma koşan yurttaşlar kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Yasin Özçelik’i otomobilden çıkardı.

Sağlık ekipleri kaza yapan sürücü Yasin Özçelik’i ayakta tedavi etti. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza esnasında durakta servis bekleyen Mustafa Aşlayıcı, “Araç kayarak gelirken direkt kaldırıma çarparak takla attı. Kendimi zor kurtardım. Kendimi yola zor attım” dedi.


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