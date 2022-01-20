Üç ay önce yürüyordu, aniden fenalaştı, beyin tümörü olduğu ortaya çıktı

20 Ocak 2022 Perşembe, 00:03

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan Esila Mina (6), 3 ay önce fenalaşarak hastaneye sevk edildi.

Daha önce herhangi bir rahatsızlığı olmayan ve anaokuluna giden Esila Mina’nın 3 ay önce parkta oyun oynarken göz ve çenesi sola doğru yamulup ağzından da köpük geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Baba Feyzi Can hemen kızını önce Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

TÜMÖR TEŞHİSİ KONDU

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Esila Mina’ya beyin sapı tümörü (diffüz pons gliomu) teşhisi konuldu.

Cerrahi müdahale yapılamayan Esila Mina’nın kemoterapi ve radyoterapi yöntemiyle tedavisi sürerken yatağa bağımlı hale de geldi.

Baba Feyzi Can, kızını birçok hastaneye de götürdü ancak doktorlardan tümörün riskli bir bölgede olması nedeniyle tedavinin İstanbul veya Ankara’da özel merkezlerde ya da yurt dışında yapılabileceğini öğrendi.

“KIZIMIN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM”

Kızının az bir ömrünün kaldığını söyleyen baba Feyzi Can, “Bundan 3 ay önce bir anda kızımın çenesi sola doğru yamuldu ve ağzından köpük geldi. Hastaneye kaldırdık ve beyninde tümör olduğu ortaya çıktı. Yerinin de çok riskli olduğunu söylediler. Şu an kızım konuşma yetisini kaybetti. Sol bacak ve sol kolunda güç kayıpları oldu” diye konuştu.

