Üç bin çocuğa eğitim desteği

İlk ve ortaokul düzeyinde öğrenciler temel ihtiyaçlara erişimde zorluk çekerken, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Tchibo ve Migros ile birlikte üç bin çocuğun eğitim ihtiyacını karşılayacak bir projeye imza attı. Proje kapsamında “Güzel hikâyeler çekirdekten başlar” mottosuyla hayata geçirilecek projeyle çocukların nitelikli eğitimle buluşması sağlanacak. Projenin tanıtımı önceki gün İstanbul Fatih’te bulunan TEGV Zeyrek Öğrenim Birimi’nde yapıldı. Tanıtımda konuşan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir vizyonumuzla 31 yıldır çocuklarımızın, çağımızın becerileriyle donatılmış, sosyal ve duygusal farkındalığı yüksek, bilim ve teknolojiyle üretken, çevreye duyarlı ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için çalışıyoruz. Bugüne kadar 3 milyon 350 bin çocuğun yaşamında kalıcı bir iz bıraktık. İşbirliğimiz sayesinde üç bin çocuğumuzun daha hayatına dokunabilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.